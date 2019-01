2018 – Il più Caldo di sempre in Italia

RimWorld è il gioco con il voto più alto del 2018 su Steam : Sembra che la stella di RimWorld, videogioco sci-fi gestionale sviluppato e distribuito da Ludeon Studios, sia destinata a brillare a lungo. Rilasciato su Steam lo scorso anno per le piattaforme PC, Windows e Mac, il titolo ha è stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico.Come riporta Dualshockers, il creatore del gioco, Tynan Sylvester, ha condiviso su Twitter la sua gioia, dichiarando che RimWorld è stato il prodotto che ha ...

Clima : in Italia 1 - 5 miliardi di danni nei campi nel 2018 - l’anno più caldo : Con la tendenza al surriscaldamento si moltiplicano gli eventi estremi che nel 2018 hanno provocato 1,5 miliardi di euro di danni all’agricoltura. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare le rilevazioni del Cnr–Isac dalle quali si evidenzia che l’anno appena trascorso è stato il più caldo dal 1800 ad oggi per l’Italia con una anomalia di +1.58°gradi sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000). Si tratta della ...

Il 2018 anno più caldo in Italia da 1800 : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Il 2018 è stato in Italia l'anno più caldo da oltre due secoli: lo indicano i dati raccolti nel nostro Paese a partire dal 1800 e contenuti nella banca dati di climatologia ...

Rockstar di Sfera Ebbasta è il disco più venduto nel 2018 : Cronaca a parte e tornando alla classifica, al secondo posto c'è il vincitore dello scorso anno Irama con il suo album 'Plume', mentre Laura Pausini con 'Fatti sentire' è al terzo posto. Tra l'altro ...

La classifica dei singoli e degli album più venduti nel 2018 : in vetta Sfera Ebbasta e Amore E Capoeira : Come ogni inizio anno, è arrivato il momento di fare il resoconto di quello appena passato ed è per questo che la federazione FIMI ha rilasciato i dati relativi ai singoli, ai vinili, alle compilation e agli album più venduti nel 2018. Qual è, quindi, la musica più acquistata legalmente durante l’ultimo anno? Al primo posto tra gli album più venduti nel 2018 c’è Sfera Ebbasta con il suo progetto Rockstar che ha raggiunto il multiplatino ...

Cnr : "2018 l'anno più caldo in Italia" : 13.38 Il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia. Con una anomalia di +1.58 C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il precedente record del 2015 (+1.44 C sopra la media). Lo ha detto in una nota Brunetti, responsabile della Banca dati di climatologia dell' dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr. "A parte i mesi di febbraio (con anomalia negativa) e marzo (nella media), gli ...

Per l'Italia il 2018 è stato l'anno più caldo da oltre due secoli : Per l'Italia il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800, cioè da quando è possibile reperire dati sulle temperature nel paese. A riferirlo sono i dati dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (Isac-Cnr), che hanno evidenziato l'anomalia. Il 2018 ha registrato un aumento del +1.58°C rispetto alla media del periodo tra il 1971 e il 2000. Ha inoltre superato il record di caldo del 2015, dove c'era stato un ...

Il 2018 è stato l’anno più caldo registrato in Italia : Secondo i dati raccolti dal CNR e i registri tenuti dal 1800: ha fatto più caldo della media in 10 mesi su 12

Cnr-Isac : per l'Italia il 2018 anno più caldo dal 1800 : Roma, 7 gen., askanews, - Il 2018 è stato l'anno più caldo dal 1800 ad oggi per l'Italia: con una anomalia di +1,58 gradi sopra la media del periodo di riferimento, 1971-2000, ha superato il ...

Clima - CNR-ISAC : il 2018 è stato “l’anno più caldo dal 1800 per l’Italia” : “Il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 ad oggi per l’Italia. Con una anomalia di +1.58°C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il precedente record del 2015 (+1.44°C sopra la media)“: lo spiega in una nota Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di Climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche CNR-ISAC di ...

500X - Renegade e le altre - Le 20 Suv più vendute in Italia nel 2018 FOTO GALLERY : Dopo avervi mostrato le 20 auto più vendute in Italia nel 2018, vi sveliamo quali Suv e crossover hanno avuto più successo nello stesso periodo. Del resto, se nel complesso le vendite di automobili nel nostro Paese hanno subito una flessione del 3,3% rispetto al 2017, discorso diverso va fatto per i veicoli a ruote alte: secondo lUnrae, che li suddivide in crossover e fuoristrada (in entrambi i casi vengono conteggiate anche le Suv), la prima ...