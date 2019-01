La Befana e la dea Strenna

romadailynews

(Di domenica 6 gennaio 2019) Nell’antica Roma, con l’inizio dell’anno nuovo e le celebrazioni a Giano e a Saturno, sappiamo che si usava invitare gente a cena e scambiarsi doni di buon auspicio come ad esempio un vaso bianco con miele, datteri e fichi, affinché l’anno nuovo possa essere dolce; il tutto accompagnato da ramoscelli d’alloro, detti strenne come augurio di fortuna e felicità.Dunque, questo nome, derivava dal fatto che i rami venivano staccati da un boschetto sacro alla dea, dea d’origine sabina il cui nome significa salute, situato sulla via sacra. La dea aveva uno spazio verde a lei dedicato sul Monte Velia, si credeva che la deafosse apportatrice di fortuna e felicità; l’usanza,si dice risalga al re sabino Tazio l’uso di offrire, come dono per il nuovo anno, i rami sacri tagliati dal bosco di.Infatti,secondo Varrone, l’uso della,era già in uso fin dalla ...