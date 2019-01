optimaitalia

La società di Beyoncé è stata denunciata da una non vedente per l'inaccessibilità del sito ufficiale

(Di sabato 5 gennaio 2019)Ladida Mary Conner, una non, per aver violato l'Americans With Disabilities Act con il sito ufficiale dell'artista di If I were a boy. Il sito Beyonce.com, infatti, risulta non conforme alla navigazione da parte dell'utenza con patologie alla vista, secondo quanto riportato dal reclamo presentato dall'avvocato Dan Shaked contro la Parkwood Entertainment.L'Americans With Disabilities Act entrò in vigore nel 1990 per garantire pari diritti ai cittadini con disabilità e scongiurare discriminazioni,e proprio al suo testo fa appello la denuncia presentata da Mary Conner e Dan Shaked, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter. Mary Conner è una fan die per questo ha cercato di acquistare un biglietto per un concerto dell'ex Destiny's Child, ma mentre navigava sul sito ufficiale si è trovata di fronte a numerose barriere che non ...