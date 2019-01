calcioweb.eu

: #Infantino indica la strada: 'servono leggi dure contro i violenti' - CalcioWeb : #Infantino indica la strada: 'servono leggi dure contro i violenti' -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) “Speriamo che sia un 2019 di bel calcio, in ci si diverte parlando di cose belle, questo l’auspicio. Che sia un anno di divertimento, piacere, gioia e soprattutto di pace nel mondo, anche se qui sarà più dura, ma anche nel calcio ci si lavora”. Importanti dichiarazioni del presidente della Fifa, Gianni, a Sky Sport 24 da Dubai per il Globe Soccer ha parlato delle ultime vicende. “Noi continuiamo a lavorare per risolvere la situazione -spiega il presidente della Fifa-. Ovviamente la prima reazione da presidente della Fifa è di tristezza, sdegno, oltre che solidarietà nei confronti del giocatore. Quando sono stato eletto presidente ho proposto come segretario generale e per la prima volta nella storia una donna senegalese, questo perché bisogna trasmettere il messaggio, con atti concreti, che nel calcio non c’è posto per il razzismo. Però ...