Scossa di terremoto di magnitudo 4 2 nell' aquilano

Terremoto - Scossa avvertita tra L'Aquila e Frascati : magnitudo oltre i 4 gradi : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 19.37 nei pressi di Collelongo in provincia del L'Aquila . Lo rende noto l'Ingv.

Terremoto - forte Scossa a L'Aquila - avvertita anche a Roma : Una scossa di Terremoto con epicentro a L'Aquila , di magnitudo tra 4.1 e 4.6 (dato provvisorio), è stata registrata dall'Ingv. Al momento non sono segnalati danni a cose o...

Terremoto centro Italia : Scossa avvertita tra Lazio e Abruzzo - gente per strada in diverse citta' : Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull' Italia centrale e precisamente sull'Appennino abruzzese. Stando ai...

Etna - Scossa di terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 : Etna , scossa di terremoto a nord di Ragalna : magnitudo 3.4 Il sisma è stato registrato alle 19:30 ed è stato avvertito pure a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto. Non si registrano danni a cose o a persone. Intanto aumenta il numero degli sfollati per il terremoto del giorno di Santo ...

Terremoto Cile : Scossa di magnitudo 5.4 nella regione di Coquimbo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5,4 Richter è stata registrata oggi alle 7,50 locali nella regione di Coquimbo ( Cile centrale). Lo riferisce Radio Biobio di Santiago del Cile . Secondo le prime informazioni il sisma e’ stato avvertito nettamente dalla popolazione non solo di Coquimbo , ma anche di Valparaiso e della provincia della capitale, senza che per il momento si segnalino danni gravi o vittime. Il Centro sismologico nazionale, da ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Alaska : Una Scossa di terremoto magnitudo 6.1 è stata registrata alle 02:35 UTC al largo delle coste dell’Alaska. Secondo le rilevazioni dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a 26,9 km di profondità ed epicentro 116 km sudest da Cold Bay. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Alaska sembra essere il primo su Meteo Web.