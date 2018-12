Maxisconto sui debiti fiscali Pagamenti fino a cinque rate

ilsole24ore

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Dopo la raffica di condoni del decreto fiscale, la legge di Bilancio porta in dote anche la sanatoria («saldo e stralcio») per i cittadini in difficoltà economiche. Il saldo e stralcio delle cartelle riguarda gli importi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 e derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali Iva e redditi...