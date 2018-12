Torino-Juventus - tensione già alle stelle : l’episodio a poche ore dalla partita : La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro lo Young Boys, l’obiettivo della squadra di Massimiliano allegri è quella di conquistare i tre punti e chiudere il girone in testa alla classifica. Ma il pensiero è anche rivolto al derby contro il Torino, partita che non ha bisogno di presentazioni e molto sentita tra i tifosi, nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha portato la tensione alle stelle. Sono stati ...

Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Torino - Cairo : 'Sesti non a caso. Pronti per la Juventus' : 'Siamo sesti non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada. Per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati. Direi che l'importante è mantenere la massima ...

Cairo punta il derby : 'Juventus corazzata - ma il Torino non è sesto per caso' : Torino - 'Siamo sesti non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada. Per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati. Direi che l'importante è mantenere la ...

Torino-Juventus streaming live - ecco dove e come vedere il match : Torino Juventus streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Torino Juventus live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Torino Juventus sarà trasmessa su Dazn e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn disponibile per […] L'articolo Torino-Juventus streaming live, ecco dove e come vedere il match ...

Incidente tra una volante della Polizia e un’auto a Torino - coinvolti tre giovani della Primavera della Juventus [GALLERY] : Violento scontro tra le strade di Torino che vede coinvolti tre giovani calciatori della Primavera della Juventus Un’auto della Polizia a Torino è rimasta coinvolta, assieme ai due agenti a bordo, in un Incidente con una vettura su cui si trovavano tre giovani calciatori della Primavera della Juventus. Markovic, Makoun e Serrão si sono scontrati con la volante delle forze dell’ordine che viaggiava a sirene spiegate. Per fortuna ...

Torino-Juventus : sabato sera il derby della Mole in diretta streaming esclusiva su DAZN : Il match clou della sedicesima giornata di Serie A è senza dubbio l’attesissima sfida Torino-Juventus, derby della Mole numero 155 di campionato che si disputerà sabato 15 dicembre alle ore 20.30 in casa dei granata. Fermo restando il predominio juventino a livello nazionale, le quattordici vittorie e un pareggio in quindici partite, il +8 sulla seconda in classifica, che diventa addirittura + 14 sulla terza, e gli attuali 21 punti sopra i ...

Torino-Juventus del 15 dicembre - probabili formazioni : in dubbio Khedira e Alex Sandro : Torino-Juventus è l’incontro di cartello del sedicesimo turno del campionato di serie A 2018/2019. Si affrontano infatti le squadre in prima e sesta posizione della graduatoria provvisoria, che daranno vita ad una stracittadina molto sentita e molto attesa. I padroni di casa sono reduci da una serie di gare senza sconfitte e si sono issati in un piazzamento che, se ottenuto al termine del campionato, darebbe il diritto a partecipare alla ...

Torino-Juventus - Serie A 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni del Derby della Mole : Sarà un sabato sera molto caldo, quello in arrivo nella terza città più popolosa d’Italia: Torino e Juventus daranno vita al Derby della Mole numero 197 nello stadio che più di ogni altro, sotto le sue varie denominazioni, ha raccontato le gesta dei calciatori in maglia granata e bianconera: l’Olimpico Grande Torino, sede di 114 stracittadine, non compresa quella in arrivo. Sebbene sia ancora piuttosto difficile intuire le reali ...

Oriana Sabatini vola a Torino - la fidanzata di Dybala al fianco dell’attaccante alla vigilia di Juventus-Inter [GALLERY] : Oriana Sabatini accanto a Dybala a Torino, il calciatore della Juventus gode della presenza della sua fidanzata alla vigilia di Juventus-Inter Oriana Sabatini accanto a Paulo Dybala sui social. La bellissima modella argentina è volata a Torino alla vigilia della sfida tra Juventus ed Inter ed ha passato una serata tranquilla assieme al suo fidanzato calciatore. La meravigliosa Oriana ha scritto sui social a didascalia di una foto in cui ...

Juventus-Torino - il derby comincia giovedì in hotel : i bianconeri aspetteranno il Toro : di Paolo Aghemo La Juve aspetta, prima c'è il Torino. Gerarchie ribaltate in città rispetto alla classifica. Il derby si gioca in anticipo nell'albergo del ritiro di Leinì che - durante la stagione - ...