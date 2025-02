Sport.quotidiano.net - Basket Final Eight 2025: Trento sgambetta Reggio e Brooks regala a Trieste la semifinale

Torino, 13 febbraio– Saranno la Dolomiti Energia a giocarsi sabato sera la seconda e inedita semie delledi Coppa Italia diin corso alla Inalpi Arena di Torino.si è presa un posto tra le fantastiche quattro piegando 85-80 la Unahotels dopo un lungo inseguimento: dopo tre quarti passati a rincorrere, infatti, i bianconeri hanno messo la freccia del sorpasso allungando le mani sulla vittoria grazie a un parziale di 29-16. A tracciare la rotta verso la vittoria della formazione trentina è stato il terzetto composto dal chirurgico Myles Cale (22 punti con 6/7 nel tiro da tre), Saliou Niang (18 punti e 7 rimvalzi) e Quynn Ellis che ha chiuso in doppia doppia (12 punti). In evidenza, pur avendo faticato nel tiro da tre, che è una delle specialità della casa, anche Anthony Lamb con 13 punti, mentre a, che nele ha perso per espulsione l’ex NBA Kenneth Faried (11 punti e 9 rimbalzi), non sono bastati i 25 di Cassius Winston (5/13 da due e 4/5 da tre) e i 16 con anche 5 rimbalzi di Kwam Cheatam.