VIDEO- De Luca jr | in Campania occorre continuità governativa

Tempo di lettura: 3 minuti “Lasi distingue a livello nazionale grazie a un sistema di trasporto pubblico locale che rappresenta un’eccellenza, ma anche in tanti altri settori ed è evidente che c’è bisogno diper non disperdere quanto fatto fino ad oggi rispetto al un Governo centrale che non sta facendo nulla se non far rimpatrire un criminale”.Cosìo l’onorevole Piero De, deputato e capogruppo PD inCcommissione bicamerale sulle questioni regionali, questa mattina in visita all’autostazione di Avellino.Un inevitabile e fisiologico endorsement alla ricandidatura in Regionedel padre Vincenzo De, “perchè ha dato risposte concrete ai territori e quanto realizzato qui ad Avellino ne è la riprova”.E rispetto alle indiscrezioni che vedono anche l’ex sindaco di Avellino, GianFesta, in appoggio ad una candidatura di stampo civico del Governatore uscente,Deglissa e ritorna sui temi nazionali: “Un dibattito inesistente, onestamente Noi stiamo lavorando sa bene, concentrandoci sui problemi dei cittadini a livello nazionale.