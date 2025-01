Snowboard cross CdM | Sommariva si qualifica a Beidahu Moioli ok al femminile

Leggi su Sportface.it

Si completano lezioni della tappa di Beidhau, in Cina, valida per la Coppa del Mondo di2024/2025. Al maschile, al termine delle eliminatorie dentro due italiani su quattro. Lorenzo(50?31) e Omar Visintin (51?95) accedono agli ottavi di finale rispettivamente con il 12° e il 31° tempo (penultimo crono valido per lazione). Fuori Matteo Menconi, 40° in 53?05, e Niccolò Colturi, 51° in 54?11. Davanti a tutti c’è l’austriaco Lukas Pachner in 49?35. Lo seguono il canadese Eliot Grondin, secondo in 49?54, e il francese Loan Bozzolo, terzo in 49?62. Domani alle 07.30 ora italiana le fasi finali.nella terza run con il francese Julien Tomas (5° in 49?99), lo svizzero Kalle Koblet (21° in 50?96) e lo statunitense Hagen Kearney (28° in 51?91).