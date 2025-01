Ilgiorno.it - Scuola superiore, compiere la scelta giusta: un passo fondamentale per la propria crescita

A partire dal prossimo giugno, una volta superati gli esami di terza media, gli studenti di tutta Italia dovranno prepararsi per l’importante step successivo del loro percorso d’istruzione: la. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 sono aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025, un periodo breve ma cruciale per scegliere il percorso di studi più adatto ad ogni adolescente. La prima cosa da sapere è che non esistono scuole facili o difficili: tutto dipende dalle passioni e dagli obiettivi personali. Se si preferisce un inserimento veloce nel mondo del lavoro, un istituto tecnico o professionale può essere la, perché offre percorsi pratici e la possibilità di accedere agli ITS (Istituti Tecnici Superiori). Chi invece ha già in mente di frequentare l’Università potrebbe orientarsi su un liceo.