Oasport.it - Italiani già tutti fuori nei tornei ATP e WTA: arrivano i rinforzi per la prossima settimana

gli azzurri scesi in campo in questi giorni neiATP e WTA sono stati eliminati prima dei quarti di finale: la primadel mese di febbraio vedrà andare in scena due appuntamenti del massimo circuito maschile ed altrettanti di quello femminile.Per gli uomini sono previsti due, entrambi di categoria ATP 500: a Dallas, negli Stati Uniti, scenderà in campo Matteo Arnaldi, mentre a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dopo il forfait di Jannik Sinner, saranno al via Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.Due, ma di livelli differenti, per le donne: ad Abu Dhabi (WTA 500), negli Emirati Arabi Uniti, non ci saranno azzurre al via, mentre a Cluj-Napoca (WTA 250), in Romania, torneranno in campo Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.Quando tornano Berrettini e Musetti? Il calendario dei prossimiIN CAMPO NELLA3-9 FEBBRAIODallas (ATP 500)Matteo ArnaldiRotterdam (ATP 500)Matteo BerrettiniFlavio CobolliLorenzo SonegoAbu Dhabi (WTA 500)–Cluj-Napoca (WTA 250)Elisabetta CocciarettoLucia Bronzetti