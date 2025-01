Inter-news.it - Inter-Monaco 3-0, pagelle: Lautaro Martinez da 10! Thuram devastante

L’vince contro ilcon il risultato di 2-0.ne fa due e decide il match nel primo tempo, Marcusè incontenibile. Ledella partita.YANN SOMMER 6 – Zero parate, partita da spettatore non pagante.– DIFESABENJAMIN PAVARD 7 – Spinge come un forsennato, pressa chiunque anche in attacco e difende come una diga. Esulta quando blocca il tiro di Akliouche all’inizio, quasi come fosse un gol. Il gol in realtà lo sfiora, tira troppo centrale in area di rigore.STEFAN DE VRIJ 6.5 – Pulito, perfetto, sempre in anticipo sull’attaccante. Tanti dovrebbero chiedere scusa ad un difensore che alla sua età ha riconquistato la fiducia di tutto l’ambiente.ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Fa su e giù fino a che non rimane in campo. Qualità solita nel sinistro, garanzia sulla fascia.