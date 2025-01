Tvplay.it - Milan-Inter, gelo totale per Inzaghi: la notizia è una mazzata

Leggi su Tvplay.it

Tutto pronto per il derby tra, sfida valida per la 23^ giornata di Serie A. Attenzione alle ultime novità e indiscrezioni, soprattutto dopo gli impegni in Champions League di entrambe le squadre.dovrà fare i conti con una possibilePiede sull’acceleratore in vista del girone di ritorno e attenzione al derby tra, il quale potrebbe rivelarsi fondamentale per le speranze di qualificazione alla prossima Champions League dei rossoneri e soprattutto per le speranze scudetto dell’. I nerazzurri, infatti, proseguiranno la rincorsa sul Napoli di Antonio Conte, e il derby, da questo punto di vista, rappresenterà un passaggio fondamentale per i nerazzurri.per: laè una(ANSA foto) Tvplay.itOcchio, però, allaper