Il governo dovrebbe fare un voto di astinenza sul golden power

Nelle ultime settimane si è parlato molto di. Lo si è fatto in termini generali («sta funzionando, e lo dimostra il fatto che l’abbiamo utilizzato con sapienza, responsabilità e sempre in maniera efficace», ha detto il ministro Adolfo Urso). E lo si è fatto in relazione ai casi che hanno agitato le cronache finanziarie e industriali: per esempio l’opa lanciata da Unicredit sul Banco popolare di Milano alla fine dell’anno scorso e l’offerta pubblica di scambio di Monte dei paschi di Siena su Mediobanca, oltre alla joint venture tra Generali e Natixis nel settore assicurativo. Ma lo si è fatto anche di fronte alla crisi industriale di Beko, un produttore di lavatrici che aveva rilevato gli asset italiani di Whirlpool. Queste storie hanno apparentemente poco a che vedere l’una con l’altra: si tratta di vicende molto differenti, che coinvolgono aspetti distinti e hanno impatti attesi, sia diretti sia indiretti, completamente diversi.