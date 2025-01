Quotidiano.net - È morto Fiore De Rienzo, storico inviato di Chi l’ha visto? e padre dell’attore Libero

Roma, 29 gennaio 2025 – Èa Roma, a 65 anni, il giornalistaDedi 'Chi l'ha?', oltre chedell'attoreDescomparso nel 2021 all’età di 44 anni. Ne dà notizia la redazione del programma Rai, che in un post sui social esprime "profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l'ha? per la scomparsa dell'amato collegaDe, venuto purtroppo a mancare martedì 28 gennaio. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia. La camera ardente è mercoledì dalle 14 alle 17 al Fatebenefratelli di Roma, Isola Tiberina". La morte diDe, profondamente segnato negli ultimi anni dalla tragica scomparsa del figlio(causato da un arresto cardiaco a seguito di assunzione di droga), ha fatto in breve in giro del web suscitando grande commozione.