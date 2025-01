Ilfattoquotidiano.it - Lo sfogo di Sarah Ferguson: “Il principe Andrea? Mi hanno lasciata sola a prendermi cura di un uomo triste. Ho attraversato un’estrema quantità di avversità”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il segreto per sopravvivere al matrimonio ed eventualmente al divorzio? La ricetta della duchessa di York,, è la “regola delle tre C”: comunicazione, compromesso e compassione. Fergie la rossa lo scandisce al quotidiano inglese The Times in una lunga intervista nella quale spiega come il suo rapporto con l’ex marito,, sia ancora fortissimo, tanto da vivere ancora insieme, sotto lo stesso tetto, anche se separati da anni.I due, divorziati dal 1996 dopo 10 anni di matrimonio, nonmomenti semplici, lei recentemente ha ricevuto due diagnosi di cancro a distanza di poco e ha dovuto combattere, prima contro quello alla mammella e poi contro un melanoma.Lui, allontanato definitivamente dalla famiglia reale lo scorso dicembre, dopo la scoperta dei suo legami con la spia cinese H6, nel 2019 era già stato coinvolto nello scandalo del pedofilo americano Jeffrey Epstein, suo amico.