Le altre di C, Trapani: panchina di Capuano già a rischio

Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di mister Eziosulladel, squadra occupa la nona posizione nel girone C di Serie C. Il nuovo ko contro la Juventus Next Gen ha fatto precipitare la compagine siciliana ancora più indietro e avrebbe portato il presidente Valerio Antonini a riflettere sulla opportunità o meno di proseguire la stagione con l’attuale allenatore. Nella sua esperienza in Sicilia mister, subentrato ad Aronica, in otto gare ha un bottino di 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, non certo quello che si attendeva il club siciliano per dare una svolta ad una stagione nata con obiettivi ambiziosi. L'articolo Ledi C,digià aproviene da Anteprima24.it.