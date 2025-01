Liberoquotidiano.it - I misteri del cervello, una macchina meravigliosa

Viviamo in un'epoca di connessioni rapide e risposte immediate, in cui l'informazione sembra non dormire mai. Eppure, paradossalmente, mai come oggi si ha l'impressione di essere circondati da persone che ragionano sempre meno. Le decisioni vengono prese d'impulso, le opinioni sembrano basarsi su slogan piuttosto che su fatti, e la riflessione profonda è stata sostituita da giudizi veloci. La capacità di analisi, quella che richiede tempo, studio e confronto, sembra aver ceduto il passo a un “pensiero immediato” che spesso è solo il riflesso di emozioni momentanee o di pressioni sociali. La superficialità con cui molte persone affrontano le questioni complesse è disarmante e in questo contesto emerge un problema: l'incapacità di distinguere il vero dal falso, il rilevante dall'irrilevante.