Autostrada A14: chiusura notturna della stazione di Vasto Nord per manutenzioni

Pescara - Due notti di disagi sulla A14, chiusure programmate per la sicurezza delle barriere stradali. Sull’A14 Bologna-Taranto, la concessionaria Autostrade per l’Italia ha comunicato latemporaneadiin entrambe le direzioni per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le operazioni, indispensabili per garantire la massima sicurezza degli automobilisti, comporteranno modifiche alla viabilità nelle seguenti fasce orarie: Dalle 23:00 di lunedì 27 gennaio alle 5:00 di martedì 28 gennaio, sarà chiusa l’uscita per i veicoli in arrivo da Pescara. Gli automobilisti diretti apotranno utilizzare come alternativa ladi Val di Sangro. Dalle 23:00 di martedì 28 gennaio alle 5:00 di mercoledì 29 gennaio, sarà invece interdetta l’uscita per chi proviene da Bari.