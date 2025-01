Ilrestodelcarlino.it - "Inutile tenere in vita hotel che non funzionano più"

"Basta con l’accanimento terapeutico del volerini gli alberghi anche quando non si reggono più. Così si allunga solo il loro stato comatoso e questo non sta più in piedi, occorre dunque togliere il tabù del vincolo di destinazione". A intervenire sull’onda del dibattito aperto in seguito alla sentenza del Tar, che ha dato ragione a una società che aveva chiesto la rimozione del vincolo di trasformazione in alloggi per la propria struttura nei pressi di viale Ceccarini, è l’imprenditore alberghiero Vincenzo Leardini, che incalza: "Non c’è più ricambio generazionale, un tempo le famiglie vivevano negli, i nostri figli ora vanno a lavorare altrove per cui bisogna passare dalla gestione familiare a quella aziendale, perché l’albergo è un’impresa. Con una struttura da 40/50 camere non ci cavi più le penne, per avere una redditività occorre stare aperti almeno otto mesi e avere un’occupazione del 70 per cento.