Lanazione.it - Ecco cosa ci dice la storia. I numeri premiano il Pisa

Leggi su Lanazione.it

Ilsi appresta a disputare una sfida che, nel corso della, è andata in scena quasi esclusivamente sul palcoscenico della Serie B. Lo Sporting Club infatti ha accumulato 12 precedenti contro la Salernitana sul prato dell’Arena Garibaldi, e 10 di questi sono stati disputati nel campionato cadetto. Il bilancio complessivo restituisce un disequilibrio marcatissimo: sono 5 le vittoriene, 6 i pareggi e 1 solo successo campano. Le due compagini non si affrontano dal 9 febbraio del 2021: al termine di quella stagione i granata acciuffarono la promozione in Serie A, a cui hanno fatto seguito due salvezze consecutive nella massima categoria prima della retrocessione avvenuta nella primavera del 2024. In quell’occasione la formazione guidata da Luca D’Angelo provò a scappare, mettendo due reti di scarto con la Salernitana grazie ai sigilli piazzati da Mazzitelli e Marconi a metà del secondo tempo.