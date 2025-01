Metropolitanmagazine.it - Che fine ha fatto Laura Efrikian, la prima moglie di Gianni Morandi? Cosa fa oggi e la truffa subita

Figlia del noto violinista e direttore d’orchestra Angelo Ephrikian,ha mostrato sin da giovane una passione per l’arte e lo spettacolo. Dopo aver studiato recitazione presso il Piccolo Teatro di Milano sotto la direzione di Giorgio Strehler, ha iniziato la carriera come annunciatrice alla Rai di Milano. Nel 1961 ha partecipato a Canzonissima, e l’anno successivo è stata una delle presentatrici del Festival di Sanremo, al fianco di Renato Tagliani e Vicky Ludovisi.Come attrice, ha debuttato nel cinema con il film “Ercole alla conquista di Atlantide” di Vittorio Cottafavi, usando lo pseudonimo “Altan”. La sua carriera cinematografica ha incluso soprattutto musicarelli, pellicole leggere e musicali in cui spesso recitava accanto a, suo futuro marito. Ha dimostrato il suo talento anche in teatro, interpretando opere come “I due gentiluomini di Verona”, “Il mercante di Venezia” e “La tempesta”.