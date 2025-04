Violino e piano le sonate di Brahms ad Agliate

sonate di Johannes Brahms interpretate da un pianista e da un violinista nel suggestivo scenario della Basilica romanica di Agliate. È il concerto dal titolo “Le sonate per Violino e pianoforte di Brahms“, che si terrà mercoledì alle 20.30 a Carate nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo, in via Cavour, nella frazione di Agliate: a esibirsi saranno il violinista Marc Bouchkov e il pianista Filippo Gorini, che eseguiranno la Sonata per Violino e pianoforte numero 1 opera 78 in sol maggiore, la Sonata per Violino e pianoforte numero 2 opera 100 in la maggiore e la Sonata per Violino e pianoforte numero 3 opera 108 in re minore. L’evento fa parte della rassegna “Appuntamenti di grande musica“ organizzata dall’Istituto scolastico don Carlo Gnocchi, in collaborazione con il Comune e con il supporto della Banca di Credito Cooperativo di Carate. Ilgiorno.it - Violino e piano, le sonate di Brahms ad Agliate Leggi su Ilgiorno.it L’incanto di tre celebridi Johannesinterpretate da un pianista e da un violinista nel suggestivo scenario della Basilica romanica di. È il concerto dal titolo “Leperforte di“, che si terrà mercoledì alle 20.30 a Carate nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo, in via Cavour, nella frazione di: a esibirsi saranno il violinista Marc Bouchkov e il pianista Filippo Gorini, che eseguiranno la Sonata perforte numero 1 opera 78 in sol maggiore, la Sonata perforte numero 2 opera 100 in la maggiore e la Sonata perforte numero 3 opera 108 in re minore. L’evento fa parte della rassegna “Appuntamenti di grande musica“ organizzata dall’Istituto scolastico don Carlo Gnocchi, in collaborazione con il Comune e con il supporto della Banca di Credito Cooperativo di Carate.

