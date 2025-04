Ecco dove vedere tutte le partite di andata delle semifinali di Champions

Champions League quest'anno. Una questione che riguarda ormai soltanto Barcellona, Inter, Arsenal e Psg, le magnifiche quattro che si giocheranno i due posti per la finale di Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio.Per quanto ci riguarda, l'attenzione sarà principalmente rivolta all'Inter, unica italiana superstite e in grado di spingersi fino al penultimo atto della manifestazione dopo la grande impresa di aver eliminato il Bayern Monaco, che partiva da grande favorita. I nerazzurri, già capaci di sbancare l'Allianz Arena bavarese, al ritorno hanno tenuto botta agli assalti dei tedeschi, e con grinta e tanto cuore hanno centrato l'obiettivo.

