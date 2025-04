Torna l’Agenda del verde pulito Dagli studenti ai volontari tutti in campo per l’ambiente

l’Agenda del verde pulito, il calendario delle iniziative di pulizia degli spazi verdi promosso dall’amministrazione comunale con l’Ufficio verde ed Ecologia, a cui aderiscono associazioni, scuole e realtà del territorio, in occasione dell’Earth Day – 55ª Giornata della Terra.Il primo è in programma oggi: la Federazione Italiana della Caccia–Busto organizza una raccolta di rifiuti nei boschi dell’area della Madonna in Veroncora, il ritrovo a partire dalle 9. Domani dalle 10 invece l’Istituto comprensivo Nicolò Tommaseo propone iniziative di sensibilizzazione nell’ambito del progetto Green School, in coerenza con l’impegno della scuola e in ottemperanza dell’Agenda 2030 - Obiettivo 15 “Proteggere la vita sulla Terra”.Nelle classi, declinate per età e grado di istruzione, domani ci saranno iniziative in particolare sulla riduzione del riscaldamento globale. Ilgiorno.it - Torna l’Agenda del verde pulito. Dagli studenti ai volontari tutti in campo per l’ambiente Leggi su Ilgiorno.it Sono due gli appuntamenti per i prossimi giorni deldel, il calendario delle iniziative di pulizia degli spazi verdi promosso dall’amministrazione comunale con l’Ufficioed Ecologia, a cui aderiscono associazioni, scuole e realtà del territorio, in occasione dell’Earth Day – 55ª Giornata della Terra.Il primo è in programma oggi: la Federazione Italiana della Caccia–Busto organizza una raccolta di rifiuti nei boschi dell’area della Madonna in Veroncora, il ritrovo a partire dalle 9. Domani dalle 10 invece l’Istituto comprensivo Nicolò Tommaseo propone iniziative di sensibilizzazione nell’ambito del progetto Green School, in coerenza con l’impegno della scuola e in ottemperanza del2030 - Obiettivo 15 “Proteggere la vita sulla Terra”.Nelle classi, declinate per età e grado di istruzione, domani ci saranno iniziative in particolare sulla riduzione del riscaldamento globale.

