Lissone letture per tutti Il Maggio dei Libri porta un cartellone di incontri e laboratori

laboratori con illustratori, faccia a faccia con gli autori, un ciclo di incontri sulla poesia, appuntamenti dedicati ai Libri inclusivi. E ancora mostre, attività creative e spettacoli teatrali. Un intero mese di eventi e iniziative pensati per gli amanti dei Libri e della lettura, di tutte le età. Prenderà il via nei prossimi giorni a Lissone il nuovo cartellone della rassegna “Maggio dei Libri“, lorganizzato dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che quest’anno avrà per tema “Intelle(g)go“, ossia "un invito a riconoscere la lettura come palestra mentale, strumento per sviluppare senso critico, intelligenza e consapevolezza". Tutte le proposte si svolgeranno alla biblioteca civica di piazza IV Novembre. Si comincerà sabato 3 con le letture e il laboratorio creativo per bambini “Su e giù per le montagne“, che dalle 15 vedrà protagonista l’illustratrice Irene Penazzi. Ilgiorno.it - Lissone, letture per tutti. Il Maggio dei Libri porta un cartellone di incontri e laboratori Leggi su Ilgiorno.it con illustratori, faccia a faccia con gli autori, un ciclo disulla poesia, appuntamenti dedicati aiinclusivi. E ancora mostre, attività creative e spettacoli teatrali. Un intero mese di eventi e iniziative pensati per gli amanti deie della lettura, di tutte le età. Prenderà il via nei prossimi giorni ail nuovodella rassegna “dei“, lorganizzato dal Comune in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che quest’anno avrà per tema “Intelle(g)go“, ossia "un invito a riconoscere la lettura come palestra mentale, strumento per sviluppare senso critico, intelligenza e consapevolezza". Tutte le proposte si svolgeranno alla biblioteca civica di piazza IV Novembre. Si comincerà sabato 3 con lee ilo creativo per bambini “Su e giù per le montagne“, che dalle 15 vedrà protagonista l’illustratrice Irene Penazzi.

Se ne parla anche su altri siti

Fermi tutti: il 29 maggio esce il nuovo spf di The Ordinary - Arriva il 29 maggio in Italia il nuovo spf di The Ordinary, uno dei brand skincare più amati per rapporto qualità prezzo. Il brand lancia il nuovo UV Filters SPF 45 Serum. Formulato con filtri chimici approvati dalla FDA, secondo il marchio di proprietà di Deciem permetterà di ottenere una protezione alta, leggera e senza lasciare l’effetto bianco sulla pelle. Il nuovo spf di The Ordinary è il prodotto che stavamo aspettando Il brand aveva già provato, nel 2018, a lanciare il suo solare. 🔗metropolitanmagazine.it

Un Primo Maggio a ritmo di musica. Tutti in piazza! - E’ un’occasione per festeggiare i diritti dei lavoratori insieme a tanta musica, il concerto del Primo Maggio che, come succede da molti anni, va in scena a Bologna, dalle 16 a mezzanotte in piazza Maggiore con un cartellone ricchissimo, dal respiro internazionale. Attesissimi sono infatti gli Editors, uno dei gruppi di maggior successo della scena del nuovo rock inglese che, in versione dj set, faranno ballare il pubblico con le loro selezioni, che spesso includono anche loro brani inediti, o versioni mai ascoltate dei loro dischi più famosi. 🔗quotidiano.net

Uno spettacolo di colori e profumi, aperto a tutti: è il Centro Botanico Moutan, in provincia di Viterbo, 15 ettari con 250mila piante, in piena fioritura tra aprile e maggio. Dove ognuno può trovare quella più adatta al proprio balcone - La fioritura è effimera e dura poche settimane. Ma le corolle sono regali, anche nelle varietà più semplici. Di una bellezza appariscente e opulenta in quelle che vantano una profusione di petali. I colori? Dal rosa al bianco, dal rosso al giallo. La peonia, una “rosa senza spine” secondo gli inglesi, è da sempre il fiore più nobile per i cinesi. Così esclusivo da essere, in passato, appannaggio esclusivo della famiglia imperiale e dei mandarini. 🔗iodonna.it

Ne parlano su altre fonti

Lissone, letture per tutti. Il Maggio dei Libri porta un cartellone di incontri e laboratori; Maggio dei Libri a Lissone: un mese di letture, laboratori e spettacoli per tutti; Torna “Il Maggio dei Libri”; Lissone, torna Il Maggio dei Libri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lissone, letture per tutti. Il Maggio dei Libri porta un cartellone di incontri e laboratori - Il tema prescelto sarà “Intelle(g)go“, ossia "una palestra mentale". Gli eventi sono pensati per coinvolgere sia adulti sia bambini. 🔗ilgiorno.it

Maggio dei Libri a Lissone: un mese di letture, laboratori e spettacoli per tutti - Partecipa al Maggio dei Libri 2025 a Lissone: eventi, laboratori, letture e spettacoli per grandi e piccini. Un mese di cultura e creatività per ogni età ... 🔗mbnews.it

Lissone, torna “Il Maggio dei Libri” - Lissone conferma il suo forte impegno verso la promozione della lettura, aderendo all'iniziativa nazionale "Il Maggio dei Libri". 🔗monzaindiretta.it