la lezione graffiante dello street artist rigaff

Citazioni cinematografiche e della cultura pop, mescolate assieme e trasformate in un veicolo di ironia e sarcasmo, per rileggere le vicende politiche contemporanee in una sorta di visione grottesca del mondo. Una carrellata di opere pittoriche nate dalla mente e dalla mano di un artista di origini monzesi conosciuto anche per le sue attività di street artist, che lo hanno portato a realizzare una trentina di creazioni sui muri di Milano, Monza e Como. È quanto proporrà la mostra "Circus World", al The Bank di viale Lombardia a Monza: in esposizione alcuni dipinti creati da Rigaff, al secolo Riccardo Gaffuri, tratti dalla sua nuova collezione pittorica intitolata "Politic Pop". La personale dell'architetto e artista nato in Brianza e oggi attivo nel Comasco sarà inaugurata giovedì alle 21 e resterà visitabile per tutto il mese di maggio: sarà una vera e propria ventata di ironia e sarcasmo gettata sulla realtà che ci circonda, per far riflettere e pensare.

