E' il terzo episodio simile nel giro di una settimana

Nottate calde a Vernio dove, nell'ultima settimana, ci sono state tre spaccate in altrettanti esercizi commerciali, l'ultima, la più eclatante perché le operazioni del furto hanno portato anche un principio d'incendio, alla gioielleria Tinti sul ponte di Mercatale, nella notte fra venerdì e sabato. L'episodio, l'ennesimo dopo le spaccate con furto alla nuova lavanderia a gettoni e al pub Red Lion, ha suscitato le reazioni di maggioranza e opposizioni, su un tema caldo da diverso tempo, quello della sicurezza."Siamo consapevoli delle preoccupazioni che episodi come questo possono generare – dichiara la sindaca Lucarini –. È importante non creare allarmismi, ma al tempo stesso non sottovalutare quanto accaduto. L'amministrazione comunale è da sempre attenta al tema della sicurezza e continuerà a lavorare con determinazione insieme alle forze dell'ordine per garantire la massima tutela possibile.

