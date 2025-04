Si prega di toccare i dipinti Aperta la mostra dell’inclusione

mostra d’arte sensoriale “Si prega di toccare", inaugurata ieri.Una mostra d’arte tattile, alla settima edizione, organizzata dalla sezione Territoriale di Lodi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. "Una mostra che è segno di grande coesione, che permette di guardare il mondo e di conoscerlo attraverso un altro punto di vista: il tatto – spiega Simonetta Pozzoli, assessora al Welfare e alle Politiche di coesione sociale –. Ilgiorno.it - "Si prega di toccare i dipinti". Aperta la mostra dell’inclusione Leggi su Ilgiorno.it Una benda sugli occhi per coprire fino all’ultimo spiraglio di luce. Braccia sconosciute che, come dei “ciceroni”, accompagnano il visitatore attraverso lo spazio impercettibile. E, infine, un percorso fitto di opere d’arte, dove a prevalere è il tatto, unico tra gli altri sensi impiegabile nella scoperta dell’arte per chi con essa non può stabilire un altro rapporto. I visitatori da oggi, a Palazzo Ghisi (già Sommariva) di corso Roma potranno sperimentare il punto di vista di una persona cieca, ipovedente o con altre disabilità visive, grazie allad’arte sensoriale “Sidi", inaugurata ieri.Unad’arte tattile, alla settima edizione, organizzata dalla sezione Territoriale di Lodi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. "Unache è segno di grande coesione, che permette di guardare il mondo e di conoscerlo attraverso un altro punto di vista: il tatto – spiega Simonetta Pozzoli, assessora al Welfare e alle Politiche di coesione sociale –.

Su questo argomento da altre fonti

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

La moda social del momento: ci siamo divertiti a creare con l'intelligenza artificiale dipinti in stile Miyazaki di Forlì, ecco il risultato - Impazza in questi giorni sui social la moda della foto rielaborata a mo' di cartone animato. Attraverso infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, in particolar modo di ChatGpt, è possibile riprodurre le immagini ispirandosi allo stile dello Studio Ghibli, il celebre studio di animazione... 🔗forlitoday.it

Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. “Era nuda, due uomini accanto a lei” - L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente. Una vita difficile, quella della signora Daniela, seguita dal Centro di salute mentale. Ora spetterà alla procura stabilirne le cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte naturale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Si prega di toccare i dipinti. Aperta la mostra dell’inclusione; Mostra di scultura “Si prega di toccare”; Come capire l'arte?; «Si prega di toccare»: le visite nei musei per i non vedenti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Si prega di toccare i dipinti". Aperta la mostra dell’inclusione - Una benda sugli occhi per coprire fino all’ultimo spiraglio di luce. Braccia sconosciute che, come dei “ciceroni”, accompagnano il ... 🔗msn.com