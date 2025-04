Russia-Ucraina la pace si costruirà a Washington

"Buon incontro. Abbiamo discusso molto, uno a uno. Speriamo in risultati su tutto ciò di cui abbiamo parlato: protezione delle vite del nostro popolo, cessate il fuoco completo e incondizionato, pace affidabile e duratura che impedirà il ripetersi della guerra. Grazie, @potus, Congresso e popolo americano per il forte sostegno a tutta la nostra gente e al nostro Stato! L'Ucraina lavora esattamente per questo" Questo il messaggio diffuso da Volodymyr Zelensky sui suoi canali social, pochi minuti dopo lo storico incontro con Donald Trump nella Basilica di San Pietro, mentre il mondo si raccoglieva per i funerali di Papa Francesco. Una dichiarazione misurata, quasi "umile". Racconta che Zelensky ha capito, si è reso conto dell'errore commesso il 13 febbraio scorso nello Studio Ovale, quando aveva incontrato il neo-Presidente con un approccio sbagliato: quello della rivendicazione, delle richieste intransigenti, degli appelli a valori nobili ma inapplicabili alla macelleria Ucraina.

Meloni salta Kiev e G7 ma sostiene l’Ucraina: “Linea atlantica è la via per la pace”. E vola a Washington - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a differenza degli ultimi due anni, non sarà lunedì a Kiev per l’anniversario dell’invasione russa a causa di un altro impegno istituzionale a Roma. Né al momento, secondo quanto si apprende, è in programma una missione in Ucraina in tempi brevi. Nella capitale ucraina, nel terzo anniversario dell’inizio del conflitto, si recheranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. 🔗ilfogliettone.it

Telefonata Washington-Kiev, Trump aiuterà l’Ucraina ad avere più difesa aerea europea. Zelensky: “Pace possibile quest’anno” - Il desiderio di Zelensky è stato esaudito. Il colloquio telefonico con il Presidente Donald Trump per conoscere i dettagli di ciò che Mosca ha offerto a Washington e viceversa, è stato ottimo. Una telefonata di circa un’ora che si è incentrata proprio la chiamata con Putin, affinché si potessero allineare Russia e Ucraina in termini […] L'articolo Telefonata Washington-Kiev, Trump aiuterà l’Ucraina ad avere più difesa aerea europea. 🔗ildifforme.it

Reportage del Washington Post da Mosca, “La pace con l’Ucraina può rappresentare la fine di Putin” - ROMA (ITALPRESS) – I falchi russi non accetterebbero la tregua e soprattutto la pace con l’Ucraina e riterrebbero Vladimir Putin responsabile di quella che verrebbe considerata una sconfitta: ecco perché il Cremlino non firmerà alcun accordo di pace con l’Ucraina. Questa in sintesi l’analisi di un documentato reportage da Mosca del Washington Post. Un alto funzionario del Cremlino, scrive il WP, ha ammesso che ci saranno “sicuramente coloro che saranno scontenti” della normalizzazione del dialogo bilaterale con gli Stati Uniti da parte della Russia. 🔗unlimitednews.it

