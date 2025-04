Settimana della Libertà I lucchesi riscoprono i tesori della propria città

città, spesso tacciata di essere eccessivamente parsimoniosa come Lucca, il programma della Settimana della Libertà, che intende celebrare la ritrovata indipendenza data 1369 e che consente di visitare gratuitamente tutte le principali istituzioni culturali cittadine, è sicuramente molto gradito. I primi giorni (si chiude oggi) hanno confermato l’interesse dei lucchesi per una iniziativa voluta dall’amministrazione e in particolare dal consigliere comunale con delega alle Tradizioni Storiche Lorenzo Del Barga (Difendere Lucca)."Quest’anno siamo partiti molto bene e si sono registrati già vari sold out per quanto riguarda le visite guidate già nei primi due giorni della Settimana di celebrazioni; sulla Torre Guinigi, sempre nei primi due giorni, sono saliti ben 300 lucchesi. Lanazione.it - Settimana della Libertà ”I lucchesi riscoprono i tesori della propria città“ Leggi su Lanazione.it Musei e tanto altro gratis. In una, spesso tacciata di essere eccessivamente parsimoniosa come Lucca, il programma, che intende celebrare la ritrovata indipendenza data 1369 e che consente di visitare gratuitamente tutte le principali istituzioni culturali cittadine, è sicuramente molto gradito. I primi giorni (si chiude oggi) hanno confermato l’interesse deiper una iniziativa voluta dall’amministrazione e in particolare dal consigliere comunale con delega alle Tradizioni Storiche Lorenzo Del Barga (Difendere Lucca)."Quest’anno siamo partiti molto bene e si sono registrati già vari sold out per quanto riguarda le visite guidate già nei primi due giornidi celebrazioni; sulla Torre Guinigi, sempre nei primi due giorni, sono saliti ben 300

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Partigiane nell’ombra. Quelle cinque lucchesi che hanno lottato per i valori della libertà - C’è da restituire alle donne, la cui Resistenza è stata troppo spesso taciuta, lo spazio pubblico di riconoscimento e la gratitudine dovuta. Per questo è nato il progetto “Resistenze, femminile plurale. Storie di donne in Toscana“ con cui hanno preso il via le celebrazioni dell’80° della Liberazione. Per l’occasione sono state raccolte le biografie di 50 donne (5 per ogni Provincia toscana). “Ci sono alcune decisive pagine di storia che sono state colpevolmente messe in secondo piano, sono quelle che riguardano il ruolo delle donne nella guerra di Liberazione dal nazifascismo. 🔗lanazione.it

Toscana Tour 2025: Ultima Settimana di Gare all'Equestrian Centre - Ultima settimana di gare, la quinta, del Toscana Tour edizione 2025. Ma le emozioni non sono ancora finite e saranno fornite agli appassionati di equitazione dai tanti concorrenti in arrivo all’Equestrian Centre da tutto il mondo. Diviso in due periodi - dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo a domenica prossima - il Toscana Tour 2025 rappresenta una delle più grandi manifestazioni di salto ostacoli in Europa, offrendo un programma molto ricco: dai concorsi CSI 4 stelle fino alle categorie Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli. 🔗lanazione.it

Ucraina: Cnn, mediatore russo Dmitriev a Washington in settimana - Torino, 2 apr. (LaPresse) – Il mediatore russo Kirill Dmitriev dovrebbe visitare Washington questa settimana per incontrare l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, per colloqui volti a rafforzare le relazioni tra i due paesi mentre cercano di porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riferisce la Cnn, citando fonti. La sua visita segnerà la prima volta che un alto funzionario russo si reca a Washington per colloqui da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Settimana della Libertà ”I lucchesi riscoprono i tesori della propria città“. 🔗Ne parlano su altre fonti