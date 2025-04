Libro sull’Islam la lettera di Francesco a Mazzuca e Girotti Zirotti | Un lavoro importante

Francesco costruttore di ponti per il dialogo e la pace ha ringraziato e inviato una lettera di incoraggiamento e benedizioni agli autori del Libro ‘Noi fratelli’, pubblicato dalla Mondadori pochi mesi prima dello storico evento di Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, dove venne firmato il Documento sulla Fratellanza Universale per la pace e la convivenza tra i popoli. Nel Libro di Stefano Girotti Zirotti e Giancarlo Mazzuca, già direttore del Quotidiano Nazionale, si ripercorre la storia dalla nascita dell’Islam fino ai giorni nostri, mettendo in risalto i tentativi di dialogo dal 700 fino ai giorni nostri. Dai primi califfi e antichi vescovi, attraversando guerre e rivoluzioni, si giunge al ponte ideale costruito da Jorge Mario Bergoglio insieme al Grande Imam, Almhad Al Tajeb, dopo la frattura di Ratisbona, quando papa Ratzinger venne accusato per aver menzionato le frasi dei tempi delle Crociate. Quotidiano.net - Libro sull’Islam, la lettera di Francesco a Mazzuca e Girotti Zirotti: "Un lavoro importante" Leggi su Quotidiano.net Papacostruttore di ponti per il dialogo e la pace ha ringraziato e inviato unadi incoraggiamento e benedizioni agli autori del‘Noi fratelli’, pubblicato dalla Mondadori pochi mesi prima dello storico evento di Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, dove venne firmato il Documento sulla Fratellanza Universale per la pace e la convivenza tra i popoli. Neldi Stefanoe Giancarlo, già direttore del Quotidiano Nazionale, si ripercorre la storia dalla nascita dell’Islam fino ai giorni nostri, mettendo in risalto i tentativi di dialogo dal 700 fino ai giorni nostri. Dai primi califfi e antichi vescovi, attraversando guerre e rivoluzioni, si giunge al ponte ideale costruito da Jorge Mario Bergoglio insieme al Grande Imam, Almhad Al Tajeb, dopo la frattura di Ratisbona, quando papa Ratzinger venne accusato per aver menzionato le frasi dei tempi delle Crociate.

Su questo argomento da altre fonti

Libro e lettera di benvenuto ai nuovi nati - Un libro “a misura di bimbo“ e una lettera in dono ai genitori di ogni nuovo nato porteranno la firma della sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi e saranno consegnati nel corso del 2025 a tutte le famiglie allietate da un nuovo arrivo. "Un segno – così la sindaca – di vicinanza, e un gesto di accoglienza. Ogni bambino che nasce, del resto, è un regalo alla comunità". Iniziativa inedita e pilota. 🔗ilgiorno.it

Luca Calvani tra cavoli e merende: un libro sulla cucina “e sull’amore per le piccole cose” - Firenze, 27 febbraio 2025 – Vedere la cucina come uno strumento per unire, per raccontare vite ed esperienze. Come qualcosa che va oltre una semplice preparazione fatta di misure e procedimenti. ‘Cavoli&Merende ricette e consigli per quattro stagioni’, l’ultimo libro dedicato al mondo della gastronomia scritto dall’attore e regista pratese Luca Calvani, fresco di “Grande Fratello”, sposa in pieno questa filosofia. 🔗lanazione.it

Agrigento capitale della Cultura, il flop dello spoil system: spettacoli “riciclati”, zero eventi memorabili e la lettera anonima sull’ex FdI - “Agrigento Capitale della cultura è stata sequestrata dalla politichetta locale per un’operazione di potere, dunque si procede improvvisando, senza un progetto, anche riciclando eventi datati e senza grande respiro”. Parola di Calogero Pumilia, ex presidente della Fondazione Orestiadi di Gibellina (Trapani), già parlamentare agrigentino della Dc e sottosegretario. Ha lasciato il suo incarico alla fondazione il 3 gennaio scorso, in dissenso con gli appetiti e l’invasione dei partiti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Libro sull’Islam, la lettera di Francesco a Mazzuca e Girotti Zirotti: Un lavoro importante; Quella lettera del Papa sulla fratellanza tra cristiani e musulmani: «Spetta a noi scegliere dove tendere la mano»; Noi e l’Islam. Lettera del Cardinal Martini commentata; Oriana Fallaci: i libri e la vita della giornalista e scrittrice. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lettera a un giovane medico: un libro sull’ambiguo rapporto tra sanità e politica - il rapporto tra sanità e politica è il tema del mio ultimo libro: “Lettera ad un giovane medico; Il sottotitolo: Uno sguardo sul futuro della sanità dopo la pandemia da COVID-19”, (pagine ... 🔗quotidianosanita.it