A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Spagna 2025

Spagna di MotoGP si terrà nel primo pomeriggio di domenica 27 aprile. La gara della classe regina, la quinta del Motomondiale 2025, sarà preceduta da quelle della Moto3 e della Moto2. Va sottolineato come, per la prima volta in questa stagione, si correrà in Europa. Gli orari, saranno, dunque canonici.Nel 2024, in MotoGP vinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Fu una gara splendida, poiché Pecco ed El Trueno de Cervera (oggi compagni di squadra) si scornarono in un duello rusticano. La competizione fu peraltro teatro di una delle rare cadute di Jorge Martin, costretto a incassare uno “zero”.La pista di Jerez è vecchio stile. Concepita negli anni ’80, seppur ammodernata è rimasta fedele al suo lay-out originario. Misura 4.423 metri ed è composta da 13 pieghe. Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Spagna 2025 Leggi su Oasport.it Il Gran Premio didisi terrà nel primo pomeriggio di domenica 27 aprile. Ladella classe regina, la quinta del Motomondiale, sarà preceduta da quelle della Moto3 e della Moto2. Va sottolineato come, per la prima volta in questa stagione, si correrà in Europa. Gli orari, saranno, dunque canonici.Nel 2024, invinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Fu unasplendida, poiché Pecco ed El Trueno de Cervera (compagni di squadra) si scornarono in un duello rusticano. La competizione fu peraltro teatro di una delle rare cadute di Jorge Martin, costretto a incassare uno “zero”.La pista di Jerez è vecchio stile. Concepita negli anni ’80, seppur ammodernata è rimasta fedele al suo lay-out originario. Misura 4.423 metri ed è composta da 13 pieghe.

