Sequestrati in casa un pomeriggio Figlio compagna e genitori in balia di un uomo violento

casa risultata poi determinante. Un 39enne comasco, con precedenti di polizia, è stato arrestato l’altro ieri dalla Polizia di Como per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo è stato inoltre indagato in stato di libertà per sequestro di persona. I fatti risalgono alle 17 di venerdì, quando una Volante è stata indirizzata in un’abitazione privata in un condominio di Rebbio, quartiere a Sud di Como, dopo una segnalazione al 112 che indicava una lite e delle urla provenire da un appartamento. Giunti sul posto, i poliziotti hanno avuto accesso all’abitazione trovando il 39enne in evidente stato di agitazione, che però asseriva non vi fossero problemi. Gli agenti si sono resi subito conto che la compagna, il loro Figlio piccolo e gli anziani genitori dell’uomo si presentavano agitati, impauriti e chiusi rispetto alle domande dei poliziotti. Ilgiorno.it - Sequestrati in casa un pomeriggio. Figlio, compagna e genitori in balia di un uomo violento Leggi su Ilgiorno.it COMO Violenza fra le mure domestiche sempre in primo piano con una richiesta di aiuto ai vicini dirisultata poi determinante. Un 39enne comasco, con precedenti di polizia, è stato arrestato l’altro ieri dalla Polizia di Como per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’è stato inoltre indagato in stato di libertà per sequestro di persona. I fatti risalgono alle 17 di venerdì, quando una Volante è stata indirizzata in un’abitazione privata in un condominio di Rebbio, quartiere a Sud di Como, dopo una segnalazione al 112 che indicava una lite e delle urla provenire da un appartamento. Giunti sul posto, i poliziotti hanno avuto accesso all’abitazione trovando il 39enne in evidente stato di agitazione, che però asseriva non vi fossero problemi. Gli agenti si sono resi subito conto che la, il loropiccolo e gli anzianidell’si presentavano agitati, impauriti e chiusi rispetto alle domande dei poliziotti.

Cosa riportano altre fonti

Liliana Resinovich, a casa del marito indagato “sequestrati 700 arnesi da taglio”. Visintin è in Austria - Decine di utensili da taglio come coltelli e forbici di diverse dimensioni (circa 700 secondo Il Piccolo), un paio di quanti e un vecchio maglione. Sarebbero questi alcuni degli oggetti che la Polizia ha sequestrato a casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, oggi indagato per la morte della moglie, scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste. 🔗ilfattoquotidiano.it

Genitori perseguitano l'insegnante del figlio: minacciata con un bastone e seguita fino a casa. Arrestata coppia vicino Roma - Minacce, pesanti. Tanto da venire "scortata" dalle colleghe. I carabinieri di Segni hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari... 🔗ilmessaggero.it

Liliana Resinovich, quindici nuove tracce sul corpo: sequestrati coltelli, forbici e indumenti a casa di Sebastiano Visintin per le comparazioni - TRIESTE - Utensili da taglio - tra cui coltelli e forbici di varie dimensioni - con cui potrebbe essere stato tagliato il cordino intorno al collo di Liliana Resinovich e indumenti - maglie e un paio... 🔗ilgazzettino.it

Cosa riportano altre fonti

Sequestrati in casa un pomeriggio. Figlio, compagna e genitori in balia di un uomo violento; La casa di famiglia come centrale dello spaccio di droga: madre e figlio in manette; Ragazzino rapito sotto casa: è il figlio di un noto imprenditore; San Giorgio a Cremano, ragazzino 15enne sequestrato con un furgone: liberato dalla polizia. In chat la richies. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sequestrati in casa un pomeriggio. Figlio, compagna e genitori in balia di un uomo violento - Urla provenienti da un appartamento di Rebbio, l’allarme dei vicini. Un 39enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. 🔗ilgiorno.it

Sequestrati 3,2 kg di droga e 3 arresti, anche madre e figlio - Durante una successiva perquisizione nella casa nel rione Monte ... nell'abitazione del figlio della donna, un 23enne Ennese, agenti delle Volanti hanno sequestrato oltre due chilogrammi di ... 🔗msn.com

Spinto in un furgone e incappucciato: sequestrato 15enne figlio di imprenditore a San Giorgio a Cremano. Rilasciato dopo poche ore - Lo hanno sequestrato, portandolo via da casa. Vittima un ragazzino di 15 anni: un sequestro di persona a scopo estorsivo, dal momento che lo studente è figlio di un imprenditore originario di Barra. 🔗ilmattino.it