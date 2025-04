Pronostico Napoli-Torino | imbattibilità casalinga lunghissima

Napoli-Torino è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Sudata, sofferta più del previsto. Ma la vittoria di Monza contro una squadra che ha un piede e mezzo in Serie B è stata di fondamentale importanza per un Napoli che ha saputo approfittare del passo falso dell'Inter a Bologna, raggiungendo i nerazzurri in cima alla classifica, a quota 71 punti. Il gol di McTominay – c'ha pensato di nuovo lo scozzese a togliere le castagne dal fuoco ad Antonio Conte – ha permesso ai partenopei di annullare lo svantaggio nei confronti dei campioni d'Italia in carica, che sembrano essere a corto di benzina.

