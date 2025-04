Ecco ’Maiora 30’ Design innovazione e comfort di bordo ai massimi livelli

Design, innovazione e vivibilità a bordo. A conferma del successo della linea, pochi giorni prima del varo, il cantiere ha registrato anche la vendita della nona unità, ora in costruzione. Il Maiora 30 si distingue per i suoi volumi generosi – quasi 200 GT – e una larghezza superiore alla media rispetto ad altri yacht della stessa categoria, elementi che garantiscono ambienti ampi, luminosi e fruibili in ogni area. Tra i punti di forza del modello l’ampia area Fly di circa 110 metri quadri, attrezzata per vivere il mare in relax e comfort. Gli spazi esterni sono ottimizzati al massimo, grazie alla particolare architettura che garantisce un livello uniforme dei ponti da poppa a prua, senza scalini né ostacoli. Quotidiano.net - Ecco ’Maiora 30’. Design, innovazione e comfort di bordo ai massimi livelli Leggi su Quotidiano.net Maiora, brand del Gruppo Next Yacht Group, ha varato a fine marzo l’ottava unità del Maiora 30, uno dei modelli di maggiore successo nella storia del cantiere viareggino. Il risultato conferma l’interesse del mercato per un modello che uniscee vivibilità a. A conferma del successo della linea, pochi giorni prima del varo, il cantiere ha registrato anche la vendita della nona unità, ora in costruzione. Il Maiora 30 si distingue per i suoi volumi generosi – quasi 200 GT – e una larghezza superiore alla media rispetto ad altri yacht della stessa categoria, elementi che garantiscono ambienti ampi, luminosi e fruibili in ogni area. Tra i punti di forza del modello l’ampia area Fly di circa 110 metri quadri, attrezzata per vivere il mare in relax e. Gli spazi esterni sono ottimizzati al massimo, grazie alla particolare architettura che garantisce un livello uniforme dei ponti da poppa a prua, senza scalini né ostacoli.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU per il 2024/25: ecco i BANDI [AGGIORNATO] - Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25: ecco i primi BANDI e le scadenze. Il MUR ha pubblicato due decreti che, in linea teorica, permettono alle Università di redigere e pubblicare i BANDI. Tuttavia va sottolineato che non tutte le Università hanno ancora ricevuto risposta alle richieste di accreditamento per nuove classi di concorso. Altresì la banca dati è stata riaperta per vagliare l'offerta formativa per alcune classi di concorso non rappresentate. 🔗orizzontescuola.it

Elezioni Ceccano 2025, dopo più di 30 anni tornano le primarie del centrodestra: ecco i due candidati - Per la prima volta dopo più di 30 anni il centrodestra terrà le primarie per la scelta del candidato a sindaco di Ceccano. Sono due i candidati: Ugo Di Pofi e Stefano Gizzi. Il primo nome è sostenuto dalla lista civica “Sempre con Ceccano” e gradita a Fratelli d’Italia; quella di Stefano Gizzi... 🔗frosinonetoday.it

Mobilità docenti 2025, ecco a cosa fare attenzione per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 10 marzo alle 14:30 - Il 7 marzo sono iniziate le operazioni per la mobilità che riguardano il personale scolastico per l’anno scolastico 2025-2026. C'è tempo fino al 25 marzo. Pubblicata l’ordinanza, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo Mobilità docenti 2025, ecco a cosa fare attenzione per compilare bene la domanda. 🔗orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ecco ’Maiora 30’. Design, innovazione e comfort di bordo ai massimi livelli; Impegnati nella tutela e sicurezza della comunità: ecco a chi va il premio “Dona maiora”; Yacht: oasi di benessere sul mare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ecco ’Maiora 30’. Design, innovazione e comfort di bordo ai massimi livelli - Maiora, brand del Gruppo Next Yacht Group, ha varato a fine marzo l’ottava unità del Maiora 30, uno dei modelli ... 🔗quotidiano.net

Maiora vara l’ottava unità della linea ‘Maiora 30’ e annuncia la vendita della nona - Con questa nuova unità, Maiora consolida la posizione del Maiora 30 come un punto di riferimento nel segmento, capace di coniugare perfettamente eleganza, artigianalità, prestazioni con un design Made ... 🔗informatorenavale.it

Maiora vara l’ottava unità della linea Maiora 30 e annuncia la vendita della nona - Con questa nuova unità, Maiora consolida la posizione del Maiora 30 come un punto di riferimento nel segmento, capace di coniugare perfettamente eleganza, artigianalità, prestazioni con un design Made ... 🔗pressmare.it