Piazze col nome di Ramelli | proteste in vista

Piazze a Sergio Ramelli. Domani infatti, nella Città Medaglia d’Oro alla Resistenza in fondo a via Cavallotti sarà intitolato il nuovo slargo allo studente milanese, nel 1975 massacrato di botte dal terrorismo rosso e poi morto dopo 40 giorni di agonia. Alle 18.30 in piazza della Resistenza ci sarà il presidio "per riaffermare i valori della Resistenza e della democrazia, che sono sempre stati e saranno la storia che unisce la nostra città". Ilgiorno.it - Piazze col nome di Ramelli: proteste in vista Leggi su Ilgiorno.it "Nessuno spazio per l’odio", si legge nel manifesto firmato dall’Anpi con decine di altre sigle: dalla Cgil a Emergency, dall’Aned alle Acli e poi tutti i partiti di centrosinistra. Un appello che chiama a raccolta i cittadini in due presidi "per riaffermare le radici antifasciste del Nord Milano" e che saranno organizzati contro la decisione delle Amministrazioni di Sesto e Cinisello di intitolare duea Sergio. Domani infatti, nella Città Medaglia d’Oro alla Resistenza in fondo a via Cavallotti sarà intitolato il nuovo slargo allo studente milanese, nel 1975 massacrato di botte dal terrorismo rosso e poi morto dopo 40 giorni di agonia. Alle 18.30 in piazza della Resistenza ci sarà il presidio "per riaffermare i valori della Resistenza e della democrazia, che sono sempre stati e saranno la storia che unisce la nostra città".

