Susanna Tamaro | Il cuore della mia scrittura è nella pratica marziale

Susanna Tamaro, dopo quasi quaranta libri pubblicati e quarant’anni di arti marziali, mette queste al primo posto perché “la scrittura non ha più la stessa urgenza” e “a quest’età è più importante allenarmi”: lo fa con il karate stile Goju-ryu, cui ha dedicato le maggiori energie e che ha anche insegnato ma non rinunciando a imparare altre discipline orientali. Al centro fra scrittura e kata c’è un ideogramma cinese, un radicale di soli quattro tratti ma reputato di ardua esecuzione dai calligrafi: Xin, ossia cuore, che si ritrova nel titolo del più celebre libro di Tamaro e ricorre costante nei suoi volumi e nei discorsi. Lei ha affermato: “Non sarà certo il buco dell’ozono o il riscaldamento climatico a porre fine ai nostri giorni bensì quello, molto più devastante, della cancellazione della nostra anima”. Ilfoglio.it - Susanna Tamaro: “Il cuore della mia scrittura è nella pratica marziale” Leggi su Ilfoglio.it Potrebbe dire, con W. B. Yeats, che una spada “posa accanto alla carta e alla penna/ perché moralizzi i miei giorni/ e non li lasci privi di scopo”., dopo quasi quaranta libri pubblicati e quarant’anni di arti marziali, mette queste al primo posto perché “lanon ha più la stessa urgenza” e “a quest’età è più importante allenarmi”: lo fa con il karate stile Goju-ryu, cui ha dedicato le maggiori energie e che ha anche insegnato ma non rinunciando a imparare altre discipline orientali. Al centro frae kata c’è un ideogramma cinese, un radicale di soli quattro tratti ma reputato di ardua esecuzione dai calligrafi: Xin, ossia, che si ritrova nel titolo del più celebre libro die ricorre costante nei suoi volumi e nei discorsi. Lei ha affermato: “Non sarà certo il buco dell’ozono o il riscaldamento climatico a porre fine ai nostri giorni bensì quello, molto più devastante,cancellazionenostra anima”.

