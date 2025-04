Quasi 15 milioni di passeggeri in transito nei porti italiani Crociere | un 2025 da record

record per l'Italia delle Crociere. 'Cemar Agency Network' prevede infatti per il 2025 un'ulteriore crescita del traffico crocieristico nei porti italiani, a conferma di un trend evidenziato già nel 2024, come conseguenza della forte ripresa della domanda da parte del mercato."Le nostre previsioni indicano con chiarezza questa nuova crescita – ha commentato Sergio Senesi, Presidente di Cemar Agency Network, durante l'annuale presentazione dei dati al Seatrade Cruise Global di Miami – L'ingresso nel settore crocieristico dei più prestigiosi luxury brand dell'hotellerie attirerà una nuova tipologia di ospiti, con elevato potenziale di spesa e presumibilmente alla prima esperienza di crociera. Questo nuovo scenario avrà ricadute significative sulle economie locali".In totale saranno 14.

