Spaccata con il furgone Sfondano la gioielleria di notte lungo la 325 Rubati oggetti preziosi

furgone come ariete da sfondamento e poi l’incendio. Hanno atteso che fosse notte fonda – circa le 3 – per mettere in atto il loro piano: volevano svaligiare la gioielleria Tinti a Vernio. Ci sono riusciti soltanto in parte e ora sono attivamente ricercati dalle forze dell’ordine.Si tratta di almeno due malviventi, fuggiti dal luogo della Spaccata portando via alcuni gioielli. Il valore della refurtiva deve essere ancora quantificato con esattezza. È stato un cittadino di Vernio a chiamare i carabinieri al 112, segnalando il furto in corso alla gioielleria in via del Bisenzio. Nella circostanza gli autori, utilizzando un furgone, avevano infranto la porta d’ingresso del negozio, razziando gli oggetti preziosi presenti all’interno.Durante l’azione criminale, un carabiniere libero dal servizio, ma in uniforme, transitando sul posto, ha notato il furgone incidentato che presentava un principio d’incendio (rimane da accertare se le fiamme siano state appiccate dai ladri per coprirsi la fuga oppure siano divampate in seguito all’urto) e si è fermato immediatamente per comprendere cosa stesse accadendo. Lanazione.it - Spaccata con il furgone. Sfondano la gioielleria di notte lungo la 325. Rubati oggetti preziosi Leggi su Lanazione.it Un boato, la saracinesca divelta usando uncome ariete da sfondamento e poi l’incendio. Hanno atteso che fossefonda – circa le 3 – per mettere in atto il loro piano: volevano svaligiare laTinti a Vernio. Ci sono riusciti soltanto in parte e ora sono attivamente ricercati dalle forze dell’ordine.Si tratta di almeno due malviventi, fuggiti dal luogo dellaportando via alcuni gioielli. Il valore della refurtiva deve essere ancora quantificato con esattezza. È stato un cittadino di Vernio a chiamare i carabinieri al 112, segnalando il furto in corso allain via del Bisenzio. Nella circostanza gli autori, utilizzando un, avevano infranto la porta d’ingresso del negozio, razziando glipresenti all’interno.Durante l’azione criminale, un carabiniere libero dal servizio, ma in uniforme, transitando sul posto, ha notato ilincidentato che presentava un principio d’incendio (rimane da accertare se le fiamme siano state appiccate dai ladri per coprirsi la fuga oppure siano divampate in seguito all’urto) e si è fermato immediatamente per comprendere cosa stesse accadendo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Furgone usato come ariete per la spaccata alla gioielleria di Vernio - VERNIO – Spaccata nella notte, intorno alle 4, alla gioielleria Tinti di Mercatale di Vernio. Un assalto violento con un furgone che ha provocato anche un principio di incendio del mezzo e di una vettura in sosta. Sull’episodio indagano i carabinieri. “Esprimo la mia piena solidarietà alla famiglia Tinti, vittima di un episodio grave che ha colpito non solo una storica attività del nostro territorio, ma anche l’intera comunità di Vernio”. 🔗corrieretoscano.it

Furto con spaccata in una gioielleria di Comiso: maxi inseguimento, recupero della refurtiva e due arresti - Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Comiso per una spaccata in gioielleria. Recuperati orologi e monili in oro per 20.000 euro. 🔗notizie.virgilio.it

Furto con spaccata a Monreale, sfondano vetrina con una Panda e rubano cellulari - Ladri in azione con un’auto usata come ariete a Monreale. Con un’auto rubata hanno sfondato il negozio e arraffato quanto più possibile. Ad essere svaligiato un negozio di telefonia e accessori in via Benedetto D’Acquisto, in pieno centro, vicinissimo al Duomo. Dopo avere distrutto la saracinesca e le vetrine con una Fiat Panda lanciata ad […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spaccata con il furgone. Sfondano la gioielleria di notte lungo la 325. Rubati oggetti preziosi; Sfondano la vetrina della gioielleria con l'auto. Bandito scappa e viene recuperato nel Camuzzoni, in manette un altro; Assalto al Quasar di Corciano: i ladri sfondano la vetrina con una jeep e rubano in gioielleria; Furgoni usati come ariete per sfondare le vetrine e commettere furti: 6 raid in poche ore. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spaccata con il furgone. Sfondano la gioielleria di notte lungo la 325. Rubati oggetti preziosi - Un boato, la saracinesca divelta usando un furgone ... la gioielleria Tinti a Vernio. Ci sono riusciti soltanto in parte e ora sono attivamente ricercati dalle forze dell’ordine. Si tratta di almeno ... 🔗lanazione.it

Furti, spaccata in gioielleria con piccolo incendio a Vernio - Furto col metodo della 'spaccata' in una gioielleria di Vernio (Prato, intorno alle 3 della notte scorsa. I ladri hanno usato un furgone per sfondare la porta d'ingresso quindi hanno razziato i prezio ... 🔗msn.com

Spaccata in gioielleria, bandone sfondato con un furgone che prende fuoco - Spaccata in una gioielleria a Vernio, nel pratese, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile. Ignoti hanno sfondato il bandone del negozio con un furgone, poi andato a fuoco, e si sono dati alla ... 🔗055firenze.it