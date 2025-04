Due monitoraggi all’anno | Caccia di selezione fondamentale Ma c’è un esame da superare

fondamentale il ruolo della Caccia di selezione. Ma per effettuarla occorre partire dal censimento degli animali presenti". A spiegarlo è Michele Viliani, tecnico faunistico incaricato dagli Atc per la gestione del cervo Acater, ovvero nelle aree condivise tra Toscana ed Emilia Romagna.Come è organizzato il censimento?"Vengono effettuati due monitoraggi, uno a primavera e l’altro a settembre, durante la stagione degli accoppiamenti. Per i cervi, a differenza di quanto avviene per capriolo, daino, cinghiale e muflone, i monitoraggi vengono organizzati a cavallo fra Emilia Romagna e Toscana, in modo congiunto, perché questi animali si muovono in areali molto ampi, superando i confini regionali".Chi li effettua?"Vengono coordinati dalla Regione e dagli Atc, gli ambiti territoriali di Caccia. Lanazione.it - Due monitoraggi all’anno: "Caccia di selezione fondamentale. Ma c’è un esame da superare" Leggi su Lanazione.it "Per controllare la presenza di cervi nei nostri boschi e nelle aree coltivate èil ruolo delladi. Ma per effettuarla occorre partire dal censimento degli animali presenti". A spiegarlo è Michele Viliani, tecnico faunistico incaricato dagli Atc per la gestione del cervo Acater, ovvero nelle aree condivise tra Toscana ed Emilia Romagna.Come è organizzato il censimento?"Vengono effettuati due, uno a primavera e l’altro a settembre, durante la stagione degli accoppiamenti. Per i cervi, a differenza di quanto avviene per capriolo, daino, cinghiale e muflone, ivengono organizzati a cavallo fra Emilia Romagna e Toscana, in modo congiunto, perché questi animali si muovono in areali molto ampi, superando i confini regionali".Chi li effettua?"Vengono coordinati dalla Regione e dagli Atc, gli ambiti territoriali di

