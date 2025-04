La ’staffetta’ Concetta ha compiuto 100 anni Il 25 aprile doppia Festa

anni il 24 aprile, ma li ho sempre festeggiati con la famiglia il 25, perché la vera Festa è quella". Con queste parole Concetta Manfredini, neo centenaria castelvetrese che risiede nella frazione di Ca' di Sola, ha celebrato l'altro giorno, alla presenza dei familiari e del sindaco, Federico Poppi, il traguardo del secolo di vita. Per Concetta, peraltro, questi cento anni hanno un sapore tutto particolare.Lo stesso sindaco Poppi, infatti, ricorda: "Concetta è stata una staffetta partigiana in una zona molto difficile e teatro di feroci combattimenti durante l'ultima guerra. Si è trovata infatti a operare tra Levizzano e Puianello, un'area particolarmente calda durante la guerra di Liberazione, perché zona di confine. Ancora oggi – ha proseguito il primo cittadino – Concetta ricorda con grande lucidità quel periodo e, appunto, tiene sempre a precisare che per lei la vera Festa è il 25 aprile, sebbene il giorno in compie gli anni sia il 24".

