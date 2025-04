Ragazza aggredita in Oltrestazione medicata in ospedale

Notte e giornata di tensione a Legnano, con due episodi distinti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Il primo è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 aprile, intorno all'una e mezza, in via Spallanzani, all'altezza del civico 13. Un italiano di 59 anni è rimasto ferito al volto dopo una violenta lite scoppiata, per futili motivi, con un cittadino dominicano. Dalle parole si è passati alle mani e ad avere la peggio è stato il cinquantanovenne, soccorso dalla Croce Rossa di Saronno e trasportato all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti. Non è andata meglio poche ore dopo. Intorno a mezzogiorno, un altro episodio di violenza ha scosso la zona Oltrestazione: una ragazza di 28 anni è stata aggredita in via Giusti.

