L’astronave decolla con Luì e Sofì

Sofì, meglio noti come i ’Me contro te’. E tutto il ’Team trote’ – così si chiamano i fans del duo siciliano - sarà presente per applaudire la doppia esibizione che celebra i 10 anni di successo: la prima, stamattina alle 11 e la seconda oggi pomeriggio alle 15 (biglietti in vendita dalle 9.30 al botteghino delL’astronave).Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Lo show sarà ancora più emozionante e sarà nuovamente l’occasione per ascoltare tutte le più trascinanti canzoni del duo, come “La Canzone del Cowboy” che ha totalizzato 16 milioni di views su Youtube. Un divertimento per tutta la famiglia in cui i bambini e i loro genitori si sorprenderanno, ancora una volta, del notevole impianto scenico e dalle numerose sorprese che saranno presenti durante lo spettacolo. Ilrestodelcarlino.it - L’astronave decolla con Luì e Sofì Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi la Vitrifrigo Arena decollerà con due tra i personaggi più amati dai bambini. Sul palco saliranno nientemeno che Luigi Calagna e Sofia Scalia, Luì e, meglio noti come i ’Me contro te’. E tutto il ’Team trote’ – così si chiamano i fans del duo siciliano - sarà presente per applaudire la doppia esibizione che celebra i 10 anni di successo: la prima, stamattina alle 11 e la seconda oggi pomeriggio alle 15 (biglietti in vendita dalle 9.30 al botteghino del).Grandi e piccini verranno nuovamente catapultati in un’atmosfera magica e colorata dove cantare e ballare. Lo show sarà ancora più emozionante e sarà nuovamente l’occasione per ascoltare tutte le più trascinanti canzoni del duo, come “La Canzone del Cowboy” che ha totalizzato 16 milioni di views su Youtube. Un divertimento per tutta la famiglia in cui i bambini e i loro genitori si sorprenderanno, ancora una volta, del notevole impianto scenico e dalle numerose sorprese che saranno presenti durante lo spettacolo.

Ne parlano su altre fonti

Guè sui Me contro Te: "Lui ha la faccia strana, non mi sembra adatto". La risposta incredula di Luì e Sofì - Uno tra i più amati rapper, Guè, si è espresso sui Me contro Te e dopo le sue dichiarazioni sui social è apparso un video di risposta. Ecco cosa è accaduto. Qualche giorno fa, uno dei rapper italiani più amati, ovvero Guè, si è lasciato andare ad una dichiarazione piuttosto controversa su Luì e Sofì dei Me contro Te e lo ha fatto durante la sua partecipazione al podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. 🔗movieplayer.it

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui - Come mostrato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sembrerebbe, quindi, che sia rientrata la crisi di cui si è vociferato in questi ultimi giorni. Sebbene i due si mostrino insieme e sereni, dietro questo ritorno di fiamma ci sarebbero delle condizioni imposte dalla famiglia di […] L'articolo Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it