Dawson' s Creek i protagonisti oggi

Dawson ha avuto momenti migliori. Ecco, i protagonisti del teen drama culto oggi Vanityfair.it - Dawson's Creek, i protagonisti oggi Leggi su Vanityfair.it Pacey è un idolo delle serie tv, Joey un’icona di stile, Jen una star di Hollywood eha avuto momenti migliori. Ecco, idel teen drama culto

Dawson's Creek: Joshua Jackson torna nel personaggio di Pacey per colpa di Jimmy Fallon - Non solo l'attore ha riproposto Pacey in una gag, ma si è perfino cimentato nell'esecuzione della celebre sigla della serie teen, 'I Don't Want to Wait'. Ci voleva il Tonight Show di Jimmy Fallon per convincere Joshua Jackson a calarsi nuovamente nei panni di Pacey Witter, uno dei personaggi più amati di Dawson's Creek. "Ci sono molti fan di Dawson's Creek qui stasera", ha premesso Fallon all'inizio dello show. 🔗movieplayer.it

“Se sono solo un uomo troppo magro e debole, solo in un appartamento, con il cancro, chi sono?”: il video della star di Dawson’s Creek James Van Der Beek commuove - “Cosa mi ha insegnato il cancro“: così James Van Der Beek ha intitolato un video condiviso sui social nel giorno del suo 48esimo compleanno. L’ex protagonista dell’amata serie Dawson’s Creek affronta un tumore al colon al terzo stadio, diagnosticato nel 2023. E in prima battuta, ha voluto invitare tutti alla prevenzione (lui ha scoperto la malattia durante una colonscopia di controllo). Il 2024, per Van Der Beek è stato “l’anno più difficile della vita” ma “trovarmi faccia faccia con la morte mi ha fatto capire molte cose“: “Quando ero più giovane, mi definivo come attore, ma non è mai stato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dawson's Creek e la versione di James Van Der Beek: "Dopo la terza stagione ho smesso di guardarlo" - Un incontro emozionante all'insegna della nostalgia col protagonista della serie cult, giunto in Italia per partecipare al Megacon Genova. Il percorso di guarigione di James Van Der Beek parte dall'Italia. L'adolescente cinefilo che sogna di essere Spielberg e si contende con l'amico Pacey l'amore della bella Joey ha lasciato il posto a un uomo segnato dalla malattia - il tumore al colon di cui ha parlato pubblicamente - e impegnato a far ripartire la sua carriera dopo lo stop forzato mentre cresce la sua numerosa famiglia. 🔗movieplayer.it

Joshua Jackson ha rivelato in una recente intervista di aver sostenuto un provino per il ruolo di Dawson in Dawson’s Creek - Joshua Jackson ha rivelato in una recente intervista di aver sostenuto un provino per il ruolo di Dawson in Dawson's Creek ... 🔗ciakgeneration.it

Dawson's Creek, Joshua Jackson: "La mia audizione? Come Hunger Games" - L'attore, che nel teen drama ha interpretato Pacey Witter per sei stagioni, ha parlato della sua turbolenta audizione per il ruolo. 🔗serial.everyeye.it

Dying for Sex, dal 4 aprile su Disney+ - Su Disney+ il prossimo 4 aprile debutta Dying for Sex la nuova serie tv con protagonista Michelle Williams ( Dawson’s Creek ). Tutti gli episodi debuttano il giorno di rilascio della serie ispirata ... 🔗tvserial.it