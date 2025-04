Iran porto devastato da esplosione Giallo sulle cause Israele si smarca

esplosione ha devastato il porto di Bandar Abass, città Iraniana sullo strategico Stretto di Hormuz, causando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di circa 750, proprio mentre in Oman si svolgeva il terzo round dei cruciali negoziati Teheran-Washington sul futuro del programma nucleare Iraniano. La causa dell’esplosione non è chiara e al momento la pista sembrerebbe quella di un incidente ad uno dei depositi. Con Israele che, attraverso dichiarazioni di funzionari ufficiali al notiziario Channel 12, ha prontamente affermato di non essere in alcun modo coinvolto. Una presa di distanza più che mai necessaria, dopo che nel maggio 2020 lo Stato ebraico venne accusato di aver lanciato un grave attacco informatico sullo stesso porto attraverso il blocco del sistema informatico della struttura. Quotidiano.net - Iran, porto devastato da esplosione. Giallo sulle cause, Israele si smarca Leggi su Quotidiano.net Una potentehaildi Bandar Abass, cittàiana sullo strategico Stretto di Hormuz, causando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di circa 750, proprio mentre in Oman si svolgeva il terzo round dei cruciali negoziati Teheran-Washington sul futuro del programma nucleareiano. La causa dell’non è chiara e al momento la pista sembrerebbe quella di un incidente ad uno dei depositi. Conche, attraverso dichiarazioni di funzionari ufficiali al notiziario Channel 12, ha prontamente affermato di non essere in alcun modo coinvolto. Una presa di distanza più che mai necessaria, dopo che nel maggio 2020 lo Stato ebraico venne accusato di aver lanciato un grave attacco informatico sullo stessoattraverso il blocco del sistema informatico della struttura.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Iran, nel porto devastato dall’esplosione era arrivato un maxi-carico di sostanze usate per produrre carburante per missili - Lo scalo di Shahid Rajaee, a 23 km dalla città di Bandar Abbas, devastato da un’esplosione che ha causato diverse vittime e centinaia di feriti, è il porto container più grande e avanzato dell’Iran, dotato di 12 ormeggi per container attraverso i quali transitano circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno. Nei primi giorni di febbraio nelle sue acque ha gettato l’ancora la prima di due navi cargo iraniane partite dalla Cina con a bordo 1. 🔗ilfattoquotidiano.it

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Iran, porto devastato da esplosione. Giallo sulle cause, Israele si smarca; Esplosione in un porto in Iran, 14 morti e 750 feriti; Iran, nel porto devastato dall’esplosione era arrivato un maxi-carico di sostanze usate per produrre…; Esplosione nel porto di Shahid Rajaee in Iran, nube chimica alta decine di metri: 8 morti e più di 700 feriti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Iran, porto devastato da esplosione. Giallo sulle cause, Israele si smarca - È successo a Bandar Abass. Nel 2020 Tel Aviv fu accusata. di aver lanciato un attacco. informatico nello stesso sito. 🔗quotidiano.net

Esplosione in un porto in Iran, 14 morti e 750 feriti - Una potente esplosione ha devastato il porto di Bandar Abass, città iraniana sullo strategico Stretto di Hormuz, causando la morte di almeno otto persone e il ferimento di oltre 750, secondo l'ultimo ... 🔗ansa.it

Iran, nel porto devastato dall’esplosione era arrivato un maxi-carico di sostanze usate per produrre carburante per missili - A febbraio nello scalo erano state segnalate due navi cariche di 1.100 tonnellate di perclorato di sodio partite dalla Cina ... 🔗ilfattoquotidiano.it