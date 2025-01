Ilgiorno.it - Assegni familiari per i frontalieri. Scatta l’aumento

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo l’annuncio nel corso del mese di agosto sonoti gli aumenti degliper i. L’incremento, pari al 7,1% per i Cantoni che versano il minimo, porterà l’assegno per ogni figlio a 215 franchi al mese. Si tratta di un adeguamento per compensaredel costo della vita e per garantire un sostegno concreto alle famiglie, soprattutto a quelle più numerose. Un aumento che avrà un impatto diretto anche sui numerosi lavoratoriche lavorano in Svizzera ma dimorano nelle province di Varese e Como. Glinon vengono versati automaticamente: bisogna farne richiesta, nel caso dei lavoratori dipendenti occorre interpellare il datore di lavoro che a sua volta trasmetterà l’istanza alla sua cassa di compensazione per. Per gli autonomi la richiesta va presentata alla propria cassa di compensazione per gli