Roma-Zalewski, il divorzio è vicino: il Como si aggiunge alla corsa

L’amore tra lae Nicolain questa stagione non è sbocciato ed ora entrambe le parti sarebbero pronte al. Mancano pochi giornifine del calciomercato invernale, ma abbastanza per provare a vendere il cartellino del giocatore che, ormai, sembra totalmente fuori dal progetto giallorosso. Sin dall’inizio della stagione non sembravano esserci margini per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2025, sebbene il calciatore sembrava in parte reintegrato nei progetti nel periodo della gestione di Ivan Juric. Ma con Claudio Ranieri al comando, la situazione del polacco non è migliorata, ed ora l’addio potrebbe essere la soluzione più facile.Lastarebbe vagliando tutte le possibilità per la cessione di, che avrebbe ammiratori non solo in Italia, ma anche all’estero.