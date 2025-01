Serieanews.com - Dybala, il rinnovo è automatico: ora però arriva quello “manuale”… con un regalo speciale

Paulopronto a rinnovare con la Roma grazie alla clausola automatica, ma la vera sfida è un nuovo contratto che lo veda protagonista e capitano, il: oraneanche uno “manuale” con un(foto: Ansa) – serieanews.comA prescindere da quanto il giocatore sia amato dai tifosi, la permanenza di Pauloalla Roma è sempre apparsa legata a quella famosa clausola che, come un filo invisibile, lo vincola alin caso di determinati minuti giocati. Ma siamo sicuri che sia solo questo a tenerelegato ai giallorossi?La Roma si è infilata un po’ in un cunicolo quando ha firmato il primo contratto con, un accordo che alla lunga è diventato un po’ una trappola sia per l’ingaggio obiettivamente molto alto sia per quella possibilità di auto-rinnovarsi a cifre che poi, superata una certa età, iniziano a diventare piuttosto gravose.